Partita vibrante con una traversa e tre espulsioni Serie A, nel lunch match Torino-Cagliari 1-1 Succede tutto nella ripresa: Zaza sblocca il risultato al 7', Pavoletti pareggia al 32'. I granata hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Zaza, i sardi addirittura in nove nel finale per i rossi a Pellegrini e Barella. I granata salgono così a 50 punti, i sardi a 37.

Condividi

Il Torino non va al di là del pareggio per 1-1 contro un combattivo Cagliari. Subito ritmi elevati. Al 6’ Pellegrini mette in mezzo per Joao Pedro che di testa non trova la porta, replica Ansaldi che da sinistra crossa per Baselli, che non centra il bersaglio. All’11’ grande occasione per i sardi: Ionita riceve da Barella, si allarga e di sinistro colpisce la traversa. Partita molto intensa a centrocampo e a tratti anche nervosa. Al 24’ mischia in area del Cagliari con Rincon che spedisce la palla poco lontana dal palo. Al 34’ Ansaldi supera Padoin con un tunnel, arriva sul fondo ma viene fermato in corner da Cigarini. In avvio di ripresa su punizione, Berenguer mette in mezzo per Meite che impegna di testa Cragno. E’ il preludio al vantaggio granata: al 52’ Izzo manda il pallone a centro area e Zaza da due metri si fa trovare pronto. Il Cagliari tenta la reazione al 67’: Pisacane fa da sponda per Cerri che di testa manca di poco lo specchio della porta. Al 73’ Zaza discute con l’arbitro Irrati e viene espulso. Due minuti dopo Cigarini mette in mezzo per Pavoletti che di testa supera Sirigu e pareggia (gol convalidato conl’ausilio del Var) . All’82’ intervento di Pellegrini in ritardo ai danni di Ola Aina, Irrati estrae il secondo giallo ed è espulsione. Anche il Cagliari in dieci uomini. La partita resta comunque comunque vibrante: all’83’ Cragno esce a vuoto, ma nessun giocatore del Torino riesce ad approfittarne.Replica Cigarini con un gran destro dalla lunghissima distanza, il tiro è centrale e Sirigu para. Sono ben 7 i minuti di recupero. Al 95’ espulso Barella per un intervento da dietro ai danni di Parigini, secondo giallo e quindi rosso. Cagliari in nove uomini. Al 96’ ultimo brivido: Baselli batte una punizione direttamente in porta, Cragno toglie la palla da sotto la traversa e finisce così.