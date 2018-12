Per la Samp a segno Quagliarella. Il Var annulla il gol del pari Juventus-Sampdoria 2-1, decide una doppietta di Ronaldo Una doppietta di Cristiano Ronaldo regola la Sampdoria e la Juventus chiude l'anno saldamente in testa alla classifica

All’Allianz Stadium la Juventus chiude il girone di andata con una vittoria per 2-1 sulla Sampdoria e continua a volare.Subito la novità Perin in porta tra i bianconeri, in quanto il polacco Szeczesny accusa un problema nel riscaldamento. Per il resto Cristiano Ronaldo torna titolare dopo l’ultima panchina contro l’Atalanta. Due novità in casa Doriana: Giampaolo al posto dello squalificato Andersen schiera Ferrari con Tonelli in panchina, mentre sulla trequarti Ramirez rileva Saponara. Juventus subito in gol alla prima azione con Cristiano Ronaldo che riceve il pallone da Dybala e con un gran destro dal limite insacca alle spalle di Audero. Al 24’ azione travolgente per la Juventus, Chiellini mette un pallone arretrato per Dybala che dal limite calcia di pochissimo a lato. Al 33’ calcio di rigore per la Sampdoria. Valeri, dopo aver visionato le immagini Var, decide per il penalty per il tocco di mano di Emre Can.Calcia Fabio Quagliarella ed è pareggio. L’attaccante blucerchiato ha segnato per nove partite consecutive. Al 39’ punizione di Ramirez, deviazione sottoporta di Ferrari che però trova pronto Perin. Nel finale del primo tempo per la Juve ci provano Mandzukic e Chiellini.Al 52’ conclusione secca di Matuidi, Audero si distende bene e mette la palla in angolo. Il francese tenta ancora dopo tre minuti, poi al 60’ palo di Ronaldo: conclusione potentissima di CR7, deviazione di Audero che manda la palla sul legno. Al 62’ calcio di rigore per la Juventus: su angolo al centro dei bianconeri, tocco di braccio di Ferrari. Valeri indica gli 11 metri e poi controlla anche con l’ausilio del Var. CR7 calcia il penalty ed è di nuovo vantaggio Juventino. Al 69’ occasione per Quagliarella che in girata manca di poco la porta bianconera. Al 72’ Giampaolo opta per la carta Saponara al posto di Martinez. Poco prima nella Juve Bernardeschi aveva rilevato Mandzukic. Al 76’ cross di Alex Sandro sul secondo palo, conclusione al volo di Dybala che manda a lato. Risponde subito Quagliarella che in spaccata manda di pochissimo al lato. All’80’ potente conclusione di Ronaldo che impegna Audero. Sampdoria comunque encomiabile per i ritmi, ma nel finale la stanchezza si fa sentire. Al primo dei 6 minuti di recupero guizzo e gran gol di Saponara, ma Rizzoli dopo aver consultato il Var annulla per fuorigioco di rientro.