Partita gradevole giocata a viso aperto: a Simeone risponde Caprari Nel recupero di serie A Sampdoria-Fiorentina 1-1 Un tempo per parte, con gli ospiti più pericolosi e in gol con Simeone nel primo tempo e ripresa di marca blucerchiata con il pareggio di Caprari. Le due squadre restano al quarto posto insieme al Sassuolo

A Marassi, nel recupero della partita rinviata a causa della tragedia del Ponte Morandi di Genova, Sampdoria e Fiorentina di dividono la posta: finisce 1-1."Strade piene, stadio vuoto", avevano annunciato i tifosi della Sampdoria, in particolare quelli della Gradinata Sud, che non avevano digerito la decisione di giocare il recupero prima alle 17 poi spostato alle 19. I supporter sono stati di parola, tanto che la Gradinata Sud, cuore del tifo blucerchiato, oltre a non mostrare alcuno striscione mostrava ampi spazi vuoti.La Samp vive comunque un ottimo momento. Giampaolo apporta solo un paio di modifiche in difesa: Sala preferito a Bereszynski e Tonelli al centro con Andersen. Davanti Caprari, Quagliarella e Defrel. Tra i viola Pjaca dal primo minuto nel tridente con Chiesa e Simeone. Edimilson in mediana, non c’è Benassi dal primo minuto. Si gioca subito a viso aperto. Al 13’ cross perfetto di Biraghi, Simeone in tuffo insacca per il vantaggio viola. Al 25’ Audero si supera su un gran tiro di Biraghi. I blucerchiati dopo lo svantaggio faticano a costruire gioco. Al 33’ altro miracolo di Audero: Edimilson verticalizza per Chiesa che serve Pjaca, tiro a botta sicura dal dischetto, il portiere dice no. Al 42’ tocca al portiere viola neutralizzare una buona punizione di Caprari con l’aiuto della traversa.A inizio ripresa punizione insidiosa battuta ancora da Caprari e neutralizzata da Dragowski. Al 55’ Giampaolo sostituisce l’ammonito Linetty con Praet. Caprari è scatenato e al 60’ brucia Dragowski con un destro dalla distanza, è parità. Al 61’ finisce la gara di Pjaca rilevato da Mirallas. Pioli fa entrare anche Benassi al posto di Gerson mentre abbastanza a sorpresa Giampaolo fa uscire Caprari per Ramirez. Il ritmo rallenta e gli ultimi cambi riguardano Kownacki per Quagliarella nelle file doriane e Sottil per Chiesa in quelle viola. All’87’ occasione per la Fiorentina con Mirallas che sfiora il palo. All’89’ ci prova Ramirez per la Samp, poi l’ultima emozione nel recupero viene dai viola con una botta da 25 metri di Milenkovic parata con i pugni da Audero.