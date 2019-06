Sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania Da uomo a donna anche sulla Carta d'identità a due anni dal cambio di sesso Si chiamava Nando, ma si sentiva Fernanda. Dopo l'intervento che le ha dato anche il corpo da donna, ci sono voluti più di due anni per ottenere il cambio di nome e di sesso sui documenti d'identità

Condividi

Non si sentiva donna, lo era, anche se il corpo, il nome e i documenti dicevano altro. Non si è mai arresa all’idea di restare così, intrappolata in un corpo che non la rappresentava. E dopo anni di amarezze, di sofferenze, di dolore, ha deciso di essere donna anche esteriormente. Ci è riuscita. Ma la parte più difficile è stato diventare donna anche sui documenti. A due anni dall’operazione, una sentenza del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, ha ordinato, finalmente, all'ufficiale di Stato civile la rettifica del nome da Ferdinando a Fernanda e l'attribuzione del sesso femminile in luogo di quello maschile.La donna, originaria di Capaccio Paestum (Salerno), commerciante nel settore dell’abbigliamento, oggi riesce ad avere un documento nel quale viene riconosciuta e soprattutto in cui lei si riconosce.Per Fernanda L. sono dolorosi i ricordi di quando era un bambino: Il corpo inadeguato, il taglio dei capelli che le provoca fastidio, l’attrazione per i ragazzini. Ben presto è stata consapevole del suo essere, fino ad arrivare all’ipotesi di un intervento chirurgico per cambiare sesso. La preoccupazione dei suoi familiari però l’aveva fermata.Poi, la morte del padre e l'allontanamento, per motivi di lavoro, da madre e fratello, le hanno consentito di prendere coscienza e di decidere. Diagnosticata la 'disforia di genere', ha intrapreso un percorso complicato, fatto di colloqui con psicologi e medici, di terapie ormonali avanzate. Quindi arriva il momento dell'intervento chirurgico di "rassegnazione-conversione del sesso", oltre a una mastoplastica additiva e si attua così la trasformazione anche del suo corpo in quello di una donna completa.Oggi, a due anni da quell'operazione eseguita all'estero, Fernanda L. è donna anche sui documenti di identità. A stabilirlo è una sentenza del tribunale di Vallo della Lucania che accoglie la domanda della 44enne, assistita dall'avvocato Francesco Raeli. Il che significa, rettifica del nome sulla carta d'identità e, soprattutto, l'attribuzione del sesso femminile."Adesso sono felice - dice la donna -. Mi sono operata quasi due anni e mezzo fa, un periodo non facile perchè ho vissuto qualche disagio e imbarazzo. Mi è capitato di essere fermata dalla polizia, ero in tacchi e 'longette' e mi sono trovata a presentare documenti da uomo. Anche a livello lavorativo, non avrei mai presentato un curriculum con i documenti da uomo. Certo è che io Nando l'avevo proprio accantonato, per me era un'altra persona".Rientrata in Italia, Fernanda credeva di avere la strada spianata per ottenere anche i nuovi documenti, ma non lo è stato. Ha dovuto ripercorrere tutto l'iter fatto di visite ginecologiche e di colloqui al consultorio con lo psicologo. Si è sottoposta alle consulenze disposte dal giudice che aveva nominato due Ctu, ha fatto i test. I risultati sono stati tutti positivi.La sentenza 240/2019 del tribunale ordinario di Vallo della Lucania ha ordinato all'ufficiale di Stato civile la rettifica del nome da Ferdinando a Fernanda e l'attribuzione del sesso femminile in luogo di quello maschile. Giustizia è fatta.