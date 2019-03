La notizia in una diretta tv di "Chi l'ha visto" Settimo Torinese. Scomparsa da 17 anni, si cerca corpo in casa del marito L'uomo è indagato. La donna è scomparsa dal 2002. La sorella aveva detto che la donna era costretta a vivere segregata in casa

E' indagato per omicidio Salvatore Caruso, il marito della donna scomparsa da Settimo Torinese nel 2002. Da stamattina i Carabinieri con unità cinofila nella sua casa. Transennata poco fa la strada dove si trova. Aggiornamenti in diretta dall'inviato di #chilhavisto 11:30 pic.twitter.com/1sRU7C9kd2 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) 21 marzo 2019

Samira: La lettera che il padre scrisse ai Carabinieri dal Marocco, in cui chiedeva di indagare sul marito di lei per la sua scomparsa da Settimo Torinese #chilhavisto →https://t.co/licJ4bzZfy pic.twitter.com/yX1seRahdn — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) 20 marzo 2019

A Settimo Torinese i carabinieri stanno cercando il corpo di una donna di origini marocchine, scomparsa da 17 anni, nella casa del marito, che è indagato per omicidio. Ne ha dato notizia, in una diretta tv, 'Chi l'ha visto?'. I militari, assistiti da cani specializzati e da tecnici del Comune, sono nell'abitazione di Salvatore Caruso, 68 anni, che nel 2000 aveva sposato, in Marocco, Samira Sbiaa, la donna scomparsa dall'aprile del 2002. La sorella aveva detto che la donna era costretta a vivere segregata in casa.Salvatore e Samira si erano conosciuti e sposati nel 2000 in Marocco, dove lui era in vacanza. Poi tornati in Italia erano andati a vivere a Settimo Torinese, dove la 30enne era segregata in casa. La sorella di Samira in una puntata di "Chi l'ha visto?" aveva detto "Non la faceva mangiare o le dava cibi scaduti. Lei mi diceva che lui non le dava nemmeno le coperte per l'inverno. La teneva chiusa in casa. Non poteva uscire da sola. Le aveva anche vietato di scendere in cantina. Ma una volta lei lo ha seguito ed ha visto che demoliva una parete oltre la quale s'intravedeva un letto". La famiglia dal Marocco, non riuscendo da anni ad avere notizie, recentemente si era rivolta al programma di Federica Sciarelli che ha iniziato ad occuparsi della scomparsa. Samira in aprile dovrebbe compiere 49 anni. Il caso ora potrebbe essere ad una svolta.Il padre della donna - dal Marocco - sin dal giorno della scomparsa - in una lettera aveva chiesto che si indagasse sul marito. Della missiva si è parlato nella puntata di "Chi l'ha visto", andata in onda ieri sera.