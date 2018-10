Si allarga ancora lo spread. Per Milano chiusura in calo

di Marzio Quaglino Dopo una partenza incerta, Milano si era via via rafforzata, andando oltre il punto percentuale e conquistando un momentaneo primato in Europa. Un rimbalzo però solo temporaneo.I titoli di Stato, messi nuovamente sotto pressione dopo le parole del commissario agli Affari economici e finanziari Pierre Moscovici, hanno fatto invertire la rotta a Piazza Affari, nonostante il generale positivo andamento grazie all’accordo commerciale tra Stati Uniti e Canada. Così con il differenziale di rendimento tra i nostri titoli e i bund tedeschi ha superato i valori della chiusura di venerdì chiudendo la seduta a 279 punti base, mentre il rendimento del Btp è salito al 3,26%.Nel resto d’Europa, a parte Londra (-0,27%), Francoforte è salita dello 0,75%) seguita da Parigi (+0,24%). Sul listino di Piazza Affari le banche, venerdì bersagliate dalle vendite, sono state anche oggi colpite duramente con Banco Bpm (-5,75%), Intesa San Paolo (-3,91%) e Unicredit (-2,34Infine sul mercato è proseguito lo scivolone dell’euro sul dollaro con il cambio a 1,1565.