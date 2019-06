​Si avvicina il taglio dei tassi, salgono le borse europee

di Marzio Quaglino Giornata di acquisti in borsa da un capo all’altro dell’Oceano. I segnali di un prossimo ribasso dei tassi, arrivato dalla due giorni della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, hanno sostenuto i listini.Milano, la migliore in Europa, ha chiuso a +0,66%. Sotto il mezzo punto percentuale Londra, Francoforte e Parigi.Per quanto riguarda i titoli di Stato, lo spread in giornata era sceso molto per poi risalire nelle ultime battute. Il differenziale con il Bund tedesco ha chiuso la giornata a 245 punti base, mentre il rendimento del decennale dopo essersi portato vicinissimo al 2% ha fatto marcia indietro al 2,13%.Tra le materie prime balzo dell’oro sui massimi dal 2013 a 1.385 dollari l’oncia.Su anche il petrolio. Il brent del mare del Nord ha superato i 64 dollari la barile.L’effetto Fed si fa sentire anche sul valutario. Scende il Dollaro e l’Euro risale nel cambio a 1,1281.