L'uomo resta in carcere Milano, sevizia la fidanzata che si lancia dal balcone: "Rinchiudetemi, posso rifarlo" Personalità bipolare, reati ripetuti e comportamenti disturbati. L'inquietante profilo del 40enne, un violento seriale più volte arrestato per altri maltrattamenti

Per il 40enne Giacomo Oldrati è stata disposta la misura cautelare in carcere. Martedì 5 giugno era stato arrestato per aver rinchiuso la fidanzata 26enne in casa per 4 giorni e per averla sequestrata, picchiata con calci e pugni e seviziata, costringendola a torture come immergersi in una vasca piena di ghiaccio. La ragazza, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, pur di sfuggirgli si era buttata dal balcone, dal secondo piano, in Via Biella a Milano.La misura cautelare è stata una scelta del gip Ilaria de Magistris perché il 40enne potrebbe farlo ancora e quindi c'è il "pericolo di reiterazione del reato". Lo stesso Oldrati nell'interrogatorio ha chiesto di rimanere "rinchiuso", dicendo: "Tenetemi dentro, posso rifarlo". I comportamenti dell'uomo possono definirsi seriali. Infatti, in questi due giorni, sono emerse molte informazioni su di lui abbastanza gravi tanto da delinearne un profilo estremamente disturbato.Nel 2012, Giacomo Oldrati era già stato arrestato per violenze e sequestro di persona a danno di quattro donne: la fidanzata dell’epoca, una coinquilina e due amiche. Il reato era avvenuto a Bologna, dove si era trasferito. Aveva anche minacciato di morte le vittime assicurando, testualmente, che le avrebbe comunque fatte risorgere. Nel 2018 il Tribunale di Bologna l’aveva riconosciuto incapace di intendere e volere e perciò rilasciato. Si era trovato così in libertà vigilata e con l’obbligo d’essere seguito dai medici per i suoi disturbi mentali. Nel frattempo è tornato a Milano, la sua città d’origine.Dalle perizie psichiatriche rinvenute, l'uomo presenterebbe una "alterazione provocata da disturbo bipolare". Ha un forte amore per la Katana, la spada giapponese (ne possiede due per le quali mostra una grande devozione), e in generale è un cultore dell’Oriente. È appassionato anche di acquari e sembra che proprio da un suo acquario avrebbe estratto il corallo polverizzato per creare dei cocktail allucinogeni con cui aveva drogato le donne a Bologna. Gli investigatori erano arrivati a questa conclusione.Tornando alla 26enne di Milano che si è gettata dal balcone, la ragazza aveva anche litigato con i genitori che non accettavano la sua relazione con Oldrati e invano avevano provato a portar via la figlia dall’appartamento di via Biella. Avevano fatto l’ultimo tentativo tra domenica e lunedì, quando la donna si trovava già sequestrata in casa, ma, da dietro la porta d'ingresso, i fidanzati avevano entrambi urlato ai genitori di andarsene. I vicini di casa hanno sentito più di una volta i litigi e le urla tra i due ma nessuno ha chiamato le forze dell’ordine. Martedì mattina, sempre durante il sequestro, la 26enne ha telefonato al lavoro dicendo che stava male e non sarebbe potuta arrivare in ufficio. Oldrati le aveva probabilmente proibito di uscire di casa.