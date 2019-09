ITALIA

2019/09/02 18:15

Il quesito sottoposto a oltre 115mila aventi diritto al voto In alto il Sì e in basso il No, ecco come si vota sulla piattaforma Rousseau Una domanda secca per chi deciderà attraverso la piattaforma Rousseau se dare vita al governo giallorosso oppure no. A differenza del 2018 il partito alleato è citato con chiarezza

campeggerà questa scritta sulla scheda attraverso la quale domani, dalle 9 alle 18, 115.372 iscritti al M5s aventi diritto al voto, saranno chiamati a scegliere se dare il via libera sulla piattaforma Rousseau al governo con i dem. L’ordine della votazione sarà prima il Sì e poi il No, dall’alto verso il basso. Ci sono piccole differenze rispetto alla precedente consultazione. Il quesito, rispetto a quello usato per il governo con la Lega, cita il partito alleato in maniera più netta. Nel maggio del 2018, infatti, si chiedeva agli iscritti se approvare o meno il contratto del governo del cambiamento.



