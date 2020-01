Aspi: "Adeguamenti Ue non riguardano sicurezza gallerie" Autostrade. Cedimento intonaco sulla A6, chiusa e riaperta galleria La galleria sulla Torino- Savona è rimasta chiusa in direzione del capoluogo piemontese ed è stata riaperta in mattinata dopo che i vigili del fuoco e la Polstrada hanno rimosso i materiali caduti ed effettuato i rilievi

Condividi

Ancora un crollo in galleria dopo quelli sulla A26 e A10: parte di intonaco della volta della galleria 'Ricchini, nel comune di Quiliano (Savona), sulla A6 Torino-Savona è crollato la scorsa notte. La galleria è rimasta chiusa in direzione del capoluogo piemontese ed è stata riaperta in mattinata dopo che i vigili del fuoco e la Polstrada hanno rimosso i materiali caduti ed effettuato i rilievi. La A6 è la stessa autostrada dove, lo scorso 24 novembre, è crollato un pezzo di viadotto travolto da una frana.Quando l'intonaco si è staccato dalla volta della galleria di Quiliano (Savona) non transitava alcun veicolo. L'intervento di rimozione, pulizia e messa in sicurezza sulla A6, gestita da Autostrada dei Fiori, si è concluso prima dell'alba senza causare problemi al traffico.L'adeguamento degli impianti nelle gallerie gestite da Aspi e citate dal rapporto del Consiglio dei lavori pubblici è in corso nel 90% dei casi (in alcuni già concluso), mentre per il restante 10% sono in corso le gare d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori. Lo precisa Aspi sottolineando che ad aprile 2019 aveva già comunicato al Mit l'elenco delle misure compensative adottate per adeguamento agli impianti delle gallerie appartenenti ai corridoi transeuropei. Aspi afferma inoltre che gli interventi previsti dalla normativa Ue non riguardano la sicurezza strutturale della gallerie.