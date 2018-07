Regione Lazio: confermata nostra correttezza Siccità. Tribunale boccia istanza Acea: stop prelievi da lago Bracciano A fine febbraio Acea aveva presentato ricorso e un mese dopo anche il Comune, con un 'atto di intervento' firmato dalla sindaca Raggi, aveva sostenuto l'azione dell'azienda.‎ Oggi lo stop ad Acea da parte del Tribunale delle Acque

Il Tribunale superiore delle Acque pubbliche ha respinto l'istanza, presentata da Acea, di sospensione cautelare della decisione della Regione Lazio di bloccare i prelievi delle acque del Lago di Bracciano. E' quanto si legge nell'ordinanza depositata questa mattina. Dunque di fatto vengono bloccati i prelievi dal Lago di Bracciano.Il ricorso di Acea era stato appoggiato lo scorso marzo anche dal Campidoglio. Dopo la crisi idrica della scorsa estate, e dopo che Acea a settembre aveva sospeso i prelievi dal bacino di Bracciano, la Regione con una sua determina di fine dicembre aveva fissato una quota minima di del lago, subordinando qualsiasi ripresa dei prelievi a una condizione d'emergenza e solo con autorizzazione scritta della Regione.A fine febbraio Acea aveva presentato ricorso e un mese dopo anche il Comune, con un 'atto di intervento' firmato dalla sindaca Raggi, aveva sostenuto l'azione dell'azienda.‎ Oggi lo stop ad Acea da parte del Tribunale delle Acque.Il tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto la richiesta avanzata da Acea, e sostenuta dal Campidoglio, di sospensione cautelare della determinazione regionale, sulle modalità tecniche con cui effettuare le captazioni dal lago Bracciano. "Esprimo estrema soddisfazione per la decisione del giudice", commenta in una nota Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio."Questa sentenza - aggiunge - conferma la correttezza amministrativa degli atti regionali e delle posizioni istituzionali assunte in occasione della grave crisi che ha colpito il lago di Bracciano e il sistema ambientale nella scorsa estate".