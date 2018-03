A Roma Nuvola e parking Borghese a Firenze lavora su Tav Sicilia, arrestato presidente Condotte: ecco le opere dell'impresa edile

Condividi

I vertici della società romana di costruzioni Condotte spa sono stati arrestati, a partire dal presidente Duccio Astaldi, nell'ambito di un'inchiesta condotta a Messina sulle presunti tangenti sui cantieri dell'autostrada Siracusa-Gela. Condotte spa è un'impresa romana fondata nel 1880 ed attiva nel campo delle costruzioni e delle infrastrutture. La sua sede si trova in via Salaria e nella Capitale si è resa famosa, negli ultimi anni, soprattutto per essere la società che ha costruito il nuovo centro congressi all'Eur, meglio noto come la Nuvola di Fuksas. A Roma ha inoltre realizzato il parcheggio interrato di villa Borghese.A Firenze, invece, si sta occupando, attraverso il consorzio Nodavia, della realizzazione del nodo Tav di Firenze, ovvero la nuova stazione firmata dall'architetto Norman Foster e soprattutto del tunnel sotterraneo che attraverserà la città da Campo di Marte fino a Castello permettendo il passaggio più rapido dei treni ad alta velocità verso Roma o Milano. A Venezia lavora sul Mose.Tante le opere in giro per il mondo realizzate dalla società romana: almeno tre ponti tra Florida e Georgia negli Stati Uniti, l'autostrada Aqaba-Wady al Yutum ad Aqaba in Giordania, 'The Follo Line Project' in Norvegia, la nuova linea ferroviaria Tlelat-Tlemcen in Algeria, il porto gasiero di Ras Laffan in Quatar, la diga di Karakaya in Turchia e tanto altro ancora.In passato Condotte ha anche lavorato sul tratto Tav tra Roma e Napoli, tra Milano e Torino e realizzato una tratta della linea A della metropolitana di Roma. Insieme al presidente Astaldi sono state arrestate altre 5 persone, tra cui il presidente del Consiglio di amministrazione della Cosige scarl, Antonio D'Andrea e l'ex capo della segretaria tecnica dell'ex governatore siciliano Rosario Crocetta, Stefano Polizzotto.