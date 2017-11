Nel Comune di Gravina di Catania Sicilia, spunta video su presunti brogli: deputato Pd denuncia Denunciato un episodio che si sarebbe verificato nel corso delle recenti elezioni regionali. Il filmato è stato acquisito dalle forze dell'ordine per le verifiche sul caso

Spunta un video su presunti brogli alle regionali in Sicilia e uno dei neo deputati annuncia querele. L'esponente Pd Luca Sammartino, primo degli eletti all'Assemblea regionale siciliana con quasi 33.000 voti, ha dato mandato ai suoi legali di denunciare per diffamazione l'autore di un video di sei minuti in cui il nome del politico viene accostato ad un presunto caso di frode elettorale nel Comune di Gravina di Catania.Nel filmato un uomo che si presenta come figlio di un'anziana elettrice, residente a Giardini Naxos (Messina) ma domiciliata in una casa di cura di Gravina, denuncia che la donna, inferma e non autosufficiente, è stata accompagnata domenica a votare, nel seggio speciale allestito nell'ospizio dove vive. L'uomo tra l'altro farebbe rilevare la firma falsa della madre, che secondo quanto sostiene non sarebbe in grado di scrivere. Il video è stato acquisito dalle forze dell'ordine per le verifiche sul caso.