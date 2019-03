Raggi: "Al via bonifica attorno campi rom Sansoni e Salviati" Sicurezza. Salvini a Bergamo annuncia abbattimento torri Zingonia: "Anche qui la pacchia è finita" Questa mattina, intanto, a Torino sono terminate le operazioni di sgombero di una palazzina dell'ex Villaggio Olimpico dove si trovavano circa 200 persone. Il sindaco Appendino: "Verranno seguite in percorsi di inclusione". Il Sottosegretario dell'Economia e Finanze, Castelli: "Superiamo retorica ruspa con 'patto etico' tra occupanto e istituzioni"

Quando c’è la volontà è possibile risolvere problemi che sembrano insuperabili: l’abbattimento delle Torri di Zingonia, luogo di spaccio e degrado, ne è l’esempio!#dalleparoleaifatti



🔴 LIVE 👉 https://t.co/2kpWvg6KYd pic.twitter.com/TVczoKl3UO — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 marzo 2019

Agli occupanti verrà offerto un percorso di formazione e inclusione, provvedendo a loro sin da subito. È il modello virtuoso che abbiamo messo in piedi dal primo giorno del nostro mandato#MOI https://t.co/gaG750cnnH — Chiara Appendino (@c_appendino) 11 marzo 2019

Iniziate stamattina le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza della zona di fronte al campo rom tra via Sansoni e via Salviati. Verrà delimitata un'area in cui saranno controllati tutti i veicoli in transito. Questo il nostro obiettivo: https://t.co/4tmV6aTdXD pic.twitter.com/nLPRD1JrXF — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 11 marzo 2019

"Anche a Zingonia la pacchia è finita", ha detto il vicepremier, ministro dell'Interno Matteo Salvini prima di presiedere la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Bergamo. Presenti il prefetto Elisabetta Margiacchi, il questore Girolamo Fabiano e i vertici dei carabinieri e della Guardia di finanza. Si tratta dell'ultimo incontro prima del via ai lavori di abbattimento delle torri "Anna" e "Athena" di Zingonia, dove avevano trovato abusivamente rifugio molti migranti.Il ministro poi ha aggiunto: "Entro questa primavera si vedrà con mano il risultato concreto dell'abbattimento delle Torri. Per vincere la partita occorre una riqualificazione dell'aria a cui penso ci siano tanti soggetti pubblici e privati. Lo Stato continuerà ad esserci dopo la demolizione". Salvini tornerà dunque a Zingonia tra il 20 e il 25 marzo per le operazioni di demolizione e bonifica."Avanti con sicurezza e legalita'! Dopo anni di chiacchiere, dalle parole ai fatti". Lo dice il ministrodell'Interno, Matteo Salvini, commentando lo sgombero di una palazzina dell'ex Villaggio Olimpico di Torino. Per liberare l'area, il Viminale ha recentemente messo a disposizione 800mila euro.Le operazioni di sgombero del Moi, si sono concluse questa mattina, con la liberazione della palazzina blu, dove si trovavano circa 200 persone. Nei mesi scorsi, erano stati sgomberati gli scantinati e la palazzina arancione.La polizia ha visto impegnati, in un progetto di ricollocazione dei migranti, Prefettura, Questura e Comune di Torino, insieme con la Diocesi, la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo.Gli occupanti - spiega il sindaco Chiara Appendino con un tweet - "verranno seguiti in percorsi di inclusione. Ringrazio tutte le realtà coinvolte".Per molti migranti, già “mappati” dai mediatori culturali che fanno capo alla Compagnia di San Paolo, si sono aperte subito le porte degli spazi gestiti dalle cooperative che collaborano al progetto di inclusione. Per chi, invece, deve ancora essere identificato o per cui servono ulteriori accertamenti sui permessi di soggiorno, c’ è il trasferimento provvisorio al centro della Croce Rossa di Castello di Annone, nell’Astigiano."Il caso Moi è il modello alternativo alla ruspa, come mai era stato fatto prima. Siamo partiti oltre due anni fa, con Chiara Appendino, il prefetto di Torino, il Ministero dell'Interno, la regione Piemonte, la diocesi e la Compagnia di Sanpaolo. La chiave di tutto è stato il 'patto etico' tra gli occupanti e le istituzioni dove le parole d'ordine sono state legalità e inclusione. Il percorso prevede la formazione, la riconquista della autonomia e la ricollocazione in luoghi socialmente idonei. Non ci siamo mai arresi alla possibilità di superare la retorica della ruspa e Torino è un esempio. Fare le cose nel rispetto dei diritti dei piu' deboli e della legge è possibile". Così il sottosegretario dell'Economia e Finanze, Laura Castelli, in un post sul suo profilo Facebook.Buone notizie arrivano anche per i romani che vivono a ridosso del campo rom di via Salviati. Il primo cittadino della Capitale, Virginia Raggi annuncia - dal profilo Facebook - che "sono iniziate questa mattina le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza della zona di fronte al campo rom tra via Sansoni e via Salviati. Verrà delimitata un'area in cui saranno controllati tutti i veicoli in transito. Obiettivo è evitare che siano trasportati materiali utilizzati nel drammatico fenomeno dei roghi tossici. Materiali trasportati illegalmente, spesso rubati, che vengono bruciati fino ad emettere miasmi nocivi per chi li respira". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook."In uno dei primi comitati di ordine e sicurezza a cui ho partecipato - aggiunge - avevo proprio chiesto l'impiego dei militari: finalmente questa richiesta è stata accolta. Per questo ringrazio la Prefettura; il ministero dell'Interno, il ministero della Difesa, l'esercito italiano, gli uomini della Brigata Sassari già impiegati a Roma nell'operazione strade sicure e gli uomini della Polizia capitolina che coordinanol'operazione".La sindaca ricorda che "Ama inizierà le operazioni di bonifica dei cumuli di spazzatura che inondano parte di via Sansoni. E' il primo tassello del percorso avviato con i militari della Brigata Sassari. Si apre così un nuovo capitolo: non devono e non possono più esistere zone franche, in cui la salute dei cittadini venga messa a repentaglio".