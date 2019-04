Chicago, la nuova sindaca è afroamericana e gay La nuova prima cittadina si insedierà a maggio prendendo il posto di Rahm Emanuel, ex capo di gabinetto del presidente Barack Obama

Chicago ha eletto la prima donna afroamericana e dichiaratamente gay come sindaco. Lori Lightfoot, al ballottaggio, ha avuto la meglio sulla rivale Toni Preckwinkle, anche lei afroamericana. Il risultato sarebbe stato in ogni caso storico. Con i due terzi dei voti scrutinati, la Lightfoot detiene il 74% delle preferenze. E' la prima donna sindaco di Chicago da Jane Byrne nel 1979 e la prima persona di colore da Harold Washington nel 1983.La nuova prima cittadina si insedierà a maggio prendendo il posto di Rahm Emanuel, ex capo di gabinetto del presidente Barack Obama che lo scorso settembre ha annunciato a sorpresa che non si sarebbe candidato per il terzo mandato alla guida della citta' del vento.Lightfoot eredita una città schiacciata da un debito pensionistico di 28 miliardi dollari, una popolazione in calo e un tasso di omicidi che supera quello di New York e Los Angeles. La 56enne si è presentata alle elezioni come il volto nuovo, colei in grado almeno di sfidare la corruzione della città e dare una scossa alla politica locale, che ha ignorato per anni i cittadini con redditi bassi e la classe lavoratrice. Con la sua vittoria, Lightfoot diventa uno dei sindaci apertamente gay d'America, insieme a Pete Buttigieg, primo cittadino di South Bend ora candidato alla Casa Bianca.