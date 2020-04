Introdotto un Sistema di prenotazione online Coronavirus, il sindaco di Messina: nullaosta per lo Stretto Ordinanza da mercoledì. Cateno De Luca: "Me ne frego del governo"

Il sindaco di Messina, Cateno de Luca, ha emesso oggi un'ordinanza che introduce da mercoledì prossimo un Sistema di Prenotazione On line per chiunque voglia oltrepassare lo Stretto e raggiungere la Sicilia. L'ordinanza è stata comunicata al governo nazionale, alla Regione, ai sindaci siciliani, al prefetto e al questore di Messina, oltre che alle compagnie di navigazione sullo Stretto. La richiesta deve essere effettuata almeno 48 ore prima rispetto alla data del viaggio."Da adesso si passa alle nostre condizioni. Mi sono stancato di implorare i governi nazionale e regionale affinché si introduca un database per l'accesso controllato in Sicilia. Me ne frego se il ministro dei Trasporti o il Viminale non agiscono, me ne frego se il presidente Musumeci rifiuta ogni mio invito ad adottare un sistema di controllo capillare e verificabile". "Quando sono stato attaccato dal ministro Lamorgese - aggiunge - dov'era Musumeci, il quale non faceva e continua a non fare nulla per regolarizzare il passaggio sullo Stretto?".