Nei prossimi giorni deposito ricorso contro decisione Gip Sindaco di Riace, il pm: se fallisce il modello non è colpa nostra

"La nostra inchiesta non ha rappresentato un attacco al modello Riace. Se il modello Riace dovesse fallire, non sarà colpa certo della Procura di Locri". Lo ha detto il procuratore di Locri Luigi D'Alessio."Noi - ha aggiunto - abbiamo ravvisato delle ipotesi di reato e quindi, procedendo, abbiamo fatto il nostro dovere. Stiamo, comunque, preparando il ricorso al Tribunale del riesame, che depositeremo nei prossimi giorni" ha concluso riferendosi ai rilievi mossi dal Gip nella sua ordinanza.Intanto, è in programma domattina, davanti al gip di Locri, l'interrogatorio di garanzia del sindaco di Riace Domenico Lucano. Per Lucano sarà l'occasione per rispondere alle accuse mosse dalla Procura di Locri che ne ha richiesto l'arresto.