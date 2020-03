Smartphone Coronavirus, Singapore lancia app per tenere traccia dei contatti La città-Stato registra le prime due morti a causa dell'epidemia: il Governo lancia un'applicativo ufficiale per conservare il registro delle persone che si sono avvicinate

Singapore ha registrato i primi decessi legati al nuovo Coronavirus: si tratta di due persone – una donna 75enne originaria di Singapore e un uomo di 64 anni indonesiano, ha fatto sapere il ministero della Salute, specificando che entrambe le vittime avevano malattie pregresse.Secondo l’ultimo bollettino ufficiale, diramato venerdì dalle autorità sanitarie, nella città-Stato sono 385 i casi di infezione.Intanto, il Governo ha deciso di far ricorso alla tecnologia per tenere conto dei contagi con un’applicazione per il ‘contact tracing’. Singapore ha lanciato l’app per smartphone TraceTogether per tracciare i contatti degli utenti e consentire alle autorità di identificare quelli che sono stati esposti a persone infette da coronavirus e cercare di frenare la diffusione della malattia.L'app registra lo scambio di segnali via Bluetooth tra altri telefoni, e rileva chi si trova in prossimità, entro i due metri di distanza. I dati vengono archiviate sullo stesso dispositivo tramite l'app, che è stata sviluppata dall’Agenzia per la tecnologia del Governo di Singapore (GovTech) e dal Ministero della salute.Memorizzati sui dispositivi e crittografati, non sarà possibile accedere ad altre informazioni, come la geolocalizzazione dell’utente. In caso di necessità, saranno gli utenti a dover trasmettere i dati registrati dai loro smartphone alle autorità sanitarie, che non potrà accedervi autonomamente, recita una nota ufficiale.Nella strategia di Singapore nella lotta contro il virus non c’è solo il ‘contact tracing’ ma un mix di iniziative, dagli investigatori della polizia alle telecamere di sicurezza per rintracciare i sospetti portatori del virus.L’uso della tecnologia per identificare, in forma anonima, gli spostamenti dei cittadini per mezzo degli smartphone viene utilizzata anche in Italia, come è stato reso noto in Lombardia. L’uso della tecnologia per tenere traccia dei movimenti con dati aggregati e non riconducibili a singoli utentiAnche l’Organizzazione mondiale della Sanità incoraggia l’uso del ‘contact tracing’ - in questo caso tradizionale - fin dalla epidemia di Ebola in Africa, e nel 2017, spiegava perché è importante: "Osservare attentamente i contatti dopo l'esposizione a una persona infetta aiuta ad avere trattamenti e cure e impedisce un'ulteriore trasmissione del virus". Il processo di monitoraggio è suddiviso in 3 fasi: individuazione della persona a contatto con malati, individuazione dei suoi spostamenti e interazioni, follow-up. La speranza, per molti, è che la tecnologia possa aiutare ad accorciare questi passaggi e a rendere la risposta alla diffusione del virus più veloce.