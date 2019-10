Diplomazie al lavoro Siria, accordo Usa-Turchia: tregua di 120 ore per il ritiro dei curdi Pence annuncia un cessate il fuoco di 120 ore in Siria d'accordo con la Turchia. Tweet di Trump: grandi novità dalla Turchia, grazie Erdogan. Milioni di vite saranno salvate.

Il vice presidente americano, Mike Pence, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo nel pomeriggio hanno incontrato ad Ankara il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan. Il colloquio è durato un'ora e 40 minuti e ha visto la presenza come 'mediatore' di James Jeffrey, l'ex ambasciatore Usa ad Ankara e attuale inviato speciale di Donald Trump per la Siria e la Coalizione anti-Isis.



Pence: raggiunta intesa per cessate il fuoco

Mike Pence ha annunciato un cessate il fuoco in Siria d'accordo con la Turchia.



"Tregua di 120 ore per il ritiro dei curdi"

Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Siria di 120 ore in cui gli Usa favoriranno l'evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara. Lo ha detto il vicepresidente americano Mike Pence dopo l'incontro con Erdogan.



Trump: grandi novità dalla Turchia, grazie Erdogan

Il presidente Usa Donald Trump ha scritto in un tweet: grandi novità dalla Turchia, grazie Erdogan. Milioni di vite saranno salvate. Così il capo della Casa Bianca, in serata.



Difesa turca: "neutralizzati" 702 miliziani Ypg

Il ministero della Difesa turco ha emesso un comunicato con cui rende noto che 702 miliziani curdi Ypg sono stati "neutralizzati", dalle forze turche. "Neutralizzato" è un termine usato da Ankara nei comunicati per indicare i terroristi uccisi, feriti e resi inoffensivi o catturati dopo una resa.