Altre scoperte qualche settimana fa Siria. Fossa comune con 300 resti umani vicino Raqqa. La zona era controllata dall’Isis Nelle scorse settimane sono state trovate altre fosse comuni con migliaia di resti umani

Foto di archivio Getty Image

I resti di 300 persone sono stati scoperti in una fossa comune a Raqqa nel nord della Siria. Un’area che, dal 2014 al 2017, era sotto il controllo dell’Isis. A riferirlo fonti mediche e la protezione civilelocale, con l'osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.Da mesi le organizzazioni locali hanno iniziato a indagare per rinvenire fosse comuni nella zona di Raqqa, tra Aleppo e il confine iracheno. Nelle scorse settimane sono state trovate altre fosse comuni con migliaia di resti umani.