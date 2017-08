Distrutto convoglio Isis, 200 morti Siria. Mosca: provincia Aleppo completamente liberata dall'Isis "Sono stati liberati completamente dai miliziani un totale di 50 centri abitati e un'area di oltre 2.700 chilometri quadrati" ha spiegato il capo della direzione operativa delle forze russe, Gen. Sergey Rudskoy

La provincia siriana di Aleppo è stata completamente liberata dai terroristi. Lo ha detto il capo della direzione operativa delle forze russe, Gen. Sergey Rudskoy. "Le forze del governo siriano hanno inflitto gravi perdite all'Isis. Sono stati liberati completamente dai miliziani un totale di 50 centri abitati e un'area di oltre 2.700 chilometri quadrati" ha spiegato Rudskoy. E incalza: "Presto sarà liberata anche tutta la Siria centrale".Le forze aeree russe hanno distrutto un convoglio del gruppo terroristico del sedicente Stato islamico che si stava dirigendo verso Deir ez-Zor in Siria: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo in una dichiarazione: "Verso Deir ez-Zor i terroristi internazionali stanno cercando di raggruppare e preparare il loro ultimo punto di appoggio in Siria". Il ministero ha anche sottolineato che le forze aeree russe hanno eliminato più di 200 militanti dell'Isis e oltre 20 veicoli che trasportavano armi di grosso calibro, nonché veicoli blindati, compresi i carri armati. "La distruzione dell'Isis nella zona di Deir ez-Zor - ha concluso la nota - diventerà la sconfitta strategica del gruppo terroristico internazionale nella Repubblica araba siriana".Gli esperti russi, turchi e iraniani si incontreranno prima di settembre come garanti del processo di riconciliazione in Siria, per mettere le basi in relazione al prossimo round dei colloqui internazionali. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri della federazione, Sergey Lavrov. "I contatti a livello di esperti degli Stati garanti sono previsti entro la fine del mese o all'inizio di settembre e si preparerà la prossima riunione internazionale ad Astana, in modo che si possano considerare in quella sede i risultati del loro lavoro", ha detto il ministro.