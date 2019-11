Albania, forte terremoto colpisce Durazzo Decine di repliche dopo la forte scossa iniziale di 6.5 gradi: si segnalano feriti ed edifici crollati. 150 i feriti secondo un primo bilancio ufficiale. A Durazzo crollato un edificio

Powerful earthquake in 🇦🇱, Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

Update | There are reports about some buildings that have collapsed in the coastal city of Durres pic.twitter.com/GAGeqCS1Jm — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

É stata avvertita distintamente in tutta la Puglia la lunga scossa di terremoto di magnitudo 6.5 registrata alle 3.54 sulla costa dell'Albania. Epicentro subito a nord di Durazzo. #ioseguotgr @TgrRaihttps://t.co/wsZTfrhsAo — Tgr Rai Puglia (@TgrRaiPuglia) November 26, 2019

Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito nella notte l'Albania. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano e del servizio geologico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo.La scossa è stata sentita fino alla capitale Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. La scossa è stata distintamente avvertita anche in Puglia e Basilicata. Secondo il ministero della difesa albanese si tratta della più forte sismica degli ultimi trent'anni.I media locali riferiscono di numerosi danni agli edifici e di decine di persone arrivate in ospedale con fratture e altre lesioni. Un primo bilancio riferisce di 150 feriti. Ci sarebbero persone sotto le macerie a Durazzo, dove un edificio è crollato. Diverse persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Le immagini di Syri tv mostrano soccorritori che scavano a mani nude tra le macerie.Lo scorso 20 settembre una scossa magnitudo 5,6 aveva colpito la stessa zona danneggiando circa 500 edifici: era stato definito il più forte terremoto degli ultimi 30 anni in Albania.L'Istituto sismologico albanese riferisce di circa 50 repliche di magnitudo tra 4.2 e 5.4seguite alla forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 distanotte vicino Durazzo. I media locali riferiscono che in diverse città è saltata la corrente e i soccorritori sono al lavoro per segnalazioni di edifici crollati.