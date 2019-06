Sisma in Giappone, allarme tsunami

Un potente terremoto di magnitudo 6.8 si è verificato in mare al largo delle coste a nord ovest del Giappone. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Shonai, città costiera di 22.000 abitanti, 500 km a nord di Tokyo, nella prefettura di Yamagata. L'ufficio meteorologico e di geofisica giapponese Kishocho ha lanciato un allarme per possibile tsunami. Un maremoto di un metro è atteso su una piccola parte della costa dell'isola di Honshu, la principale dell'arcipelago, lungo le prefetture di Yamagata, Niigata e Ishikawa, secondo le previsioni dell'agenzia nazionale. Non sono finora state registrate vittime o danni, ma è monitorata, in particolare, la situazione nel centro nucleare di Kashiwazaki, a Niigata, dove sono presenti sette reattori, oggi spenti.