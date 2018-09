Caso Skrypal, Putin: abbiamo identificato i due responsabili "Noi sappiamo chi sono, li abbiamo trovati, spero che si facciano avanti da soli, sarà meglio per tutti", ha detto Putin, precisando che si tratta di "due civili"

Condividi

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia "ha identificato" i presunti agenti segreti russi responsabili secondo Londra degli attacchi al nervino contro gli Skripal. "Noi sappiamo chi sono, li abbiamo trovati, spero che si facciano avanti da soli, sarà meglio per tutti", ha detto Putin, precisando che si tratta di "due civili". Le autorità britanniche avevano indicato Alexander Petrov e Ruslan Boshirov come i responsabili dell'attacco. Lo riportano le agenzie."Naturalmente abbiamo studiato chi sono queste persone, sappiamo chi sono, li abbiamo trovati", ha detto Putin nel corso della plenaria del forum economico di Vladivostok. "Non c'è nulla di straordinario o criminale, ve lo assicuro", ha affermato lo zar sottolineando che queste persone sono civili. Il capo dello stato russo ha quindi invitato i sospettati del caso Skripal di farsi avanti con i media. "Voglio rivolgermi a loro, in modo che ci sentano oggi", ha detto Putin. "Spero che appaiano e si raccontino". Il giornalista-moderatore della discussione, Sergei Brilev, ha subito sostenuto l'appello del presidente invitandoli al suo programma settimanale. "Venite in studio sabato, sono pronto", ha detto.