Misure antismog Smog: torna il blocco dei diesel, misure di emergenza dal 19 al 21 febbraio Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,Toscana le regioni interessate dalla misure temporanee antismog. Emergenza anche a Roma dove martedì e mercoledì dovranno star fermi i veicoli più inquinanti

di Tiziana Di Giovannandrea Allarme smog ci risiamo. Soprattutto al Nord Italia ma non solo. Da martedì 19 febbraio sono previsti blocchi e divieti per le auto più inquinanti nelle grandi città.e nelle Province di Cremona, Lodi, Monza e Brianza, Pavia e Varese, stop alle auto fino a euro 4 diesel nelle città, con limitazioni per il riscaldamento domestico e agricolo. Aed inaltri 11 Comuni dell'area metropolitanatorna il blocco per i diesel fino agli euro 4 compresi, stessa misura anche inper i mezzi diesel euro 4 immatricolati da più di 12 anni, esclusi quelli del trasporto pubblico.La causa è l'assenza di vento e di pioggia, che da venerdì scorso ha fatto salire le polveri sottili sopra i livelli di guardia, quindi da martedì e fino a giovedì 21 blocco dei diesel fino a Euro 4 e limiti al riscaldamento nei principali comuni di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.A Torino, l'amministrazione comunale ha spiegato che a seguito di "un ritorno per sei giorni consecutivi delle micropolveri, con valori sopra la soglia dei 50 mcg/mc indicata dalla Commissione europea come soglia d'attenzione per la salute" è stato necessario emanare il provvedimento di stop come misura temporanea antismog.Inle misure emergenziali anti-smog, riguardano diversi comuni da Parma a Reggio Emilia, da Piacenza a Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini e altri centri minori.Limitazioni al traffico e al riscaldamento anche ada martedì 19 a venerdì 22, per quattro giorni consecutivi. Stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti ed all'accensione di caminetti.per due giorni, da martedì 19 a mercoledì 20 blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. Il blocco riguarderà dalle ore 7.30 alle ore 20.30 ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 ed autoveicoli alimentati a benzina euro 2. Le categorie di veicoli previste dall'ordinanza comunale si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a benzina pre-euro 1 ed euro 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) pre euro 1, euro 1 ed euro 2. Gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.Intantolancia l'allarme per le colture: il caldo anomalo di questi giorni, con temperature minime di 2,2 gradi sopra le medie, potrebbe far germogliare prima le piante, rendendole vulnerabili a una gelata successiva.