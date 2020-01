Soleimani. Generale Camporini: "Italia particolarmente esposta" "Con i suoi mille militari in Libano, i 300 in Libia e gli addestratori in Iraq è particolarmente esposta" spiega il generale

"Non c'è dubbio che di fronte a questa azione l'Iran dovrà reagire, non può perdere la faccia. In che modo? Non lo sappiamo, ma è chiaro che l'Italia con i suoi mille militari in Libano, i 300 in Libia e gli addestratori in Iraq è particolarmente esposta". Lo dice il generale Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato Maggiore della Difesa, parlando del raid Usa in cui è rimasto ucciso Qassem Soleimani e delle possibili ripecussioni nel mondo.