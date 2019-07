Tragedia in fondo al mare Russia: 14 marinai morti in incendio a bordo di un sommergibile I marinai sono morti intossicati. C'è un'inchiesta in corso condotta dai vertici della Marina militare russa

Il sommergibile nucleare Orel nel cantiere di Severomorsk

Quattordici marinai sono morti nell'incendio esploso a bordo di un sommergibile russo, adibito a centro di ricerca in acque profonde per la Marina militare. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Mosca, secondo cui il mezzo si trova nella base navale di Severomorsk. Il ministero ha spiegato che si stanno accertando le cause di quanto accaduto con un'inchiesta condotta dal comandante in capo della Marina. Poche le notizie diffuse finora. Le vittime sono decedute per inalazione di gas combusti, ha precisato il ministero russo in un comunicato. Secondo la medesima fonte, l'incendio è stato domato dallo stesso equipaggio del sommergibile. Dopo l'incidente, il natante è stato rimorchiato fino alla base navale di Severomorsk, dove si trova la Flotta del Nord.Il ministero ha anche informato che sul sinistro è stata aperta una inchiesta, presieduta dal capo di Stato maggiore della Marina russa Nikolai Yevmenov. L'agenzia Interfax, citando il ministero della Difesa di Mosca, fa sapere che l'incidente è avvenuto ieri nelle acque territoriali russe mentre il sommergibile era utilizzato per una missione di studio del fondale marino.Proprio nel cantiere di Severomorsk si era già verificato un incidente simile qualche anno fa. L’agenzia giornalistica russa Interfax aveva diffuso la notizia di un incendio scoppiato a bordo del sommergibile nucleare russo Orel. Il sottomarino si trovava nei cantieri navali per ammodernamento e manutenzione e per poi essere riconsegnato alla Marina Militare russa nel 2016, quando alte colonne di fumo denso nero si erano levate dal sommergibile nucleare.