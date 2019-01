La sonda cinese Chang'e 4 è atterrata sul lato oscuro della Luna

Condividi

La sonda Chang'e-4 è atterrata "con successo" sulla faccia nascosta della Luna alle 10:26 locali(3:26 in Italia): lo ufficializzano i media cinesi dopo alcune ore di suspense, in merito alla missione iniziata il 7 dicembre per la conquista di un risultato finora mai ottenuto nell'area inesplorata del satellite terrestre. Le ambizioni aerospaziali della Cina hanno preso forma nell'anno del 50/mo anniversario dello storico sbarco dell'Apollo 11 che portò l'americano Neil Armstrong a essere il primo uomo a calpestare il suolo lunare.