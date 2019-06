Rilevazione realizzata dall'istituto Forsa per Rtl/ntv Sondaggio, Verdi primo partito in Germania: superano la Cdu/Csu di Angela Merkel La Spd precipita ulteriormente rispetto al 15,8% delle Europee - il peggior risultato della sua storia - finendo al 12% dei consensi

Robert Habeck e Annalena Baerbock

Germany, Forsa poll:



GRÜNE-G/EFA: 27% (+9)

CDU/CSU-EPP: 26% (-2)

SPD-S&D: 12% (-5)

AfD-EFDD: 11% (-2)

FDP-ALDE: 8%

LINKE-LEFT: 7% (-1)



+/- vs 20-24 May



Fieldwork: late May

Sample size: N/A

➤ https://t.co/obOCVirbpF pic.twitter.com/CwIaYzrpPs — Europe Elects (@EuropeElects) 1 giugno 2019

Per la prima volta nella loro storia i Verdi hanno superato la Cdu/Csu di Angela Merkel in un sondaggio su base nazionale. Stando alla rilevazione realizzata dall'istituto Forsa per Rtl/ntv, il partito ambientalista guidato da Robert Habeck e Annalena Baerbock avrebbe guadagnato ben 9 punti percentuali rispetto alle elezioni europee del 26 maggio, conquistando il 27% dei consensi e con ciò effettuando un clamoroso sorpasso del partito della cancelliera, che perde due punti fermandosi al 26%. La Spd precipita ulteriormente rispetto al 15,8% delle Europee - il peggior risultato della sua storia ultracentenaria - finendo al 12% dei consensi, ossia ad un solo punto dall'ultradestra dell'Afd, che perde a sua volta quasi due punti all'11%. Seguono i liberali dell'Fdp fermi all'8% e la Linke, che lascia sul terreno un punto al 7%. Alle elezioni europee, i Verdi per la prima volta si erano piazzati ad un voto nazionale secondo partito su base nazionale con il 20,5%, con questo confermando un ampio sorpasso ai danni dei socialdemocratici anticipato dai precedenti sondaggi.