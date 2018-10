In rete spunta il sosia cinese di Vladimir Putin

Condividi

Si chiama Luo Yuanping, ha 55 anni e fa il contadino. Somiglia molto al presidente russo Vladimir Putin. Il sosia cinese di Putin non è sposato perché, a causa della povertà, non riesce a trovare moglie. Dopo aver acquistato la fama in rete come sosia di Putin, l’hanno invitato più volte in TV, ma non è riuscito a far soldi con la sua popolarità.