Il governo ​Braccio di ferro sui sottosegretari, verso lo slittamento delle nomine Dopo un'altra giornata di contatti e incontri non sarebbe ancora chiusa la partita dei 42 sottosegretari del nuovo governo

Palazzo Chigi

Non sembra destinata ad arrivare oggi, la nomina dei sottosegretari del governo Conte. A quant osi apprende da fonti dell'esecutivo, si andrebbe verso un oslittamento ad altro Consiglio dei ministri, dal momento che non sarebbe pronta la lista dei partiti.All'ordine del giorno del Cdm in programma alle 15, non compaiono comunque né la nomina dei sottosegretari né i decreti per l'assegnazione ai ministri di alcune deleghe: tra le altre,il Turismo a Dario Franceschini e il Commercio estero a Luigi DiMaio.Dopo un'altra giornata di contatti frenetici, incontri, attese e speranze degli aspiranti, non sembrerebbe chiusa la partita dei 42 sottosegretari del nuovo governo.Gli ambasciatori di M5s e Pd si sono incontrati in serata, per tentare di portare un elenco di nomi più o meno completo a Giuseppe Conte in tempo per il Consiglio dei ministri convocato alle 15. Ma i Dem sono pessimisti: "Noi siamo pronti ma i Cinque stelle no". "Noi vorremmo accelerare ma gli altri vogliono più tempo", dice Leu. La fretta nasce da un'esigenza stringente: senza i sottosegretari il lavoro del governo non può davvero iniziare. Conte da Bruxelles ha fatto sapere ai partiti che si aspetta una lista in tempo per il Cdm: "Sarebbe buono riuscire a completare la squadra". Non è escluso che si riesca o che si rimandi di poco, a un Consiglio dei ministri venerdì mattina.Sarebbe un auspicio dello stesso Quirinale, secondo fonti parlamentari, che il governo sia a pieni ranghi e a pieno regime quanto prima. Conte dovrebbe vedere in mattinata le delegazioni: Spadafora, Patuanelli, Franceschini e Orlando si sarebbero incontrati - ma non ci sono conferme ufficiali - in serata per accelerare. Restano però da sciogliere alcuni nodi.