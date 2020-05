Informativa al Parlamento del ministro dello sport Spadafora: "Il calcio riaprirà solo in sicurezza". Allenamenti al via dal 18 maggio "Abbiamo sempre mantenuto la linea di prudenza e se il campionato riprenderà dovranno essere adempiute alcuni compiti fondamentali. Nel calcio non ci può essere distanza ed è fondamentale ci sia l'autoisolamento in caso di positività". E sulle palestre il ministro dello sport ha detto: "Proporrò la riapertura per il 25 maggio"

Condividi

"Prima di venire qui ho ricevuto la comunicazione del presidente della Federcalcio Gravina e mi ha detto che hanno accolto le osservazioni del Cts riadattando il proprio protocollo e quindi consentendo senza altre difficoltà di poter riprendere entro il 18 maggio gli allenamenti".Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora nell'informativa alla Camera ha annunciato la ripresa degli allenamenti collettivi. "Ora se il campionato riprenderà come tutti auspichiamo, sarà grazie al fatto che ci saremmo arrivati mettendo tutto e tutti in sicurezza e non con la fretta irresponsabile o strumentale di chicchesia. Del resto la forte richiesta di ripresa del campionato era del tutto in netto contrasto con una situazione emergenziale"."Il campionato di calcio riprenderà, se riprenderà, solo se saranno state adempiute una serie di misure, ovvero misure di sicurezza e il protocollo". Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora nell'informativa al Senato. "La sottovalutazione ha portato alla quarantena per molte squadre, vogliamo evitare situazioni di questo genere"."Ho lavorato in queste settimane per dare risposte al mondo dello sport. Sono consapevole della passione intorno al calcio e dell'importanza del settore, ma ho trovato eccessivo l'inasprimento del dibattito intorno al calcio in un momento come questo", ha detto il ministro dello sport."Sono arrivate le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo. Il comitato chiede la quarantena di squadra in caso di un calciatore positivo, chiede di affidare la responsabilità ai medici dei club per l'attuazione del protocollo e chiede che l'enorme numero di tamponi per i calciatori non vada a impattare sui cittadini. Le osservazioni saranno prese in considerazione dalla Figc che riadatterà il protocollo per la ripresa degli allenamenti dal 18 maggio", ha detto il ministro dello sport e delle politiche giovanili."Proporrò di aprire i centri sportivi al massimo entro il 25 maggio e abbiamo avviato un protocollo al Comitato tecnico-scientifico. Dobbiamo fare in modo che tutte le strutture abbiano la possibilità di riaprire e far sì che il protocollo sia adattabile. Metteremo a disposizione delle risorse per attuare i protocolli. E' stata destinata alle federazioni delle risorse del 5% per sport di base e ora quei soldi, 17 milioni, saranno destinati a sanare e attuare i protocolli"."Complessivamente tra risorse ordinarie e straordinarie arriviamo a circa un miliardo di euro di risorse complessive. Tra queste, il bonus ai lavoratori sportivi. Ad oggi è già stato dato il bonus ad oltre 75.000 lavoratori sportivi". "Riguardo alla riapertura del bando sport e periferia, abbiamo raddoppiato il fondo con 140 milioni di euro. Ci sarà poi anche il voucher per le palestre", ha detto Spadafora al Senato. "Lo sport - ha aggiunto - potrà trarre da questo dramma anche una occasione per rigenerarsi""Abbiamo sempre mantenuto la linea di prudenza e se il campionato riprenderà dovranno essere adempiute alcuni compiti fondamentali. Nel calcio non ci può essere distanza ed è fondamentale ci sia l'autoisolamento in caso di positività", ha detto il ministro dello sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, nel corso dell'informativa in Senato, in merito all'obbligo di quarantena di tutta la squadra nel caso di una sola positività al coronavirus deciso dal Cts per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A."I ragazzi e le ragazze hanno davanti la sfida del dopo, di come riorganizzare la loro vita e le relazioni dopo l'emergenza sanitaria. A tal fine abbiamo convocato per la prima settimana di giugno una grande assemblea, una maratona web con migliaia di ragazzi rappresentativi di tutte le realtà associative e culturali del Paese", ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, nell'informativa al Senato. "Vogliamo discutere di un programma di azioni che il Governo si impegnerà a sostenere per far sì che i ragazzi si possano sentire protagonisti di questa nuova fase", ha aggiunto.Il bonus per i collaboratori sportivi è già stato riconosciuto a oltre 75mila lavoratori. Con il dl Rilancio sarà rifinanziato per essere riconosciuto automaticamente per il prossimo mese e anche per distribuirlo ad altri 43mila collaboratori che avevano fatto richiesta a marzo ma sono stati esclusi.