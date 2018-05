Dopo condanna per corruzione Spagna, Ciudadanos: Rajoy convochi elezioni anticipate. Il premier: mozione sfiducia danno a paese Spagna, un terremoto giudiziario scuote il Partito popolare scosso. Ciudadanos chiede elezioni, Psoe presenta la sfiducia. Premier Rajoy: no al voto anticipato, mozione di sfiducia un danno per il Paese

Condividi

Il principale alleato del premier conservatore spagnolo Mariano Rajoy, Ciudadanos, ha chiesto questa mattina che il capo del governo convochi "nelle prossime settimane elezioni anticipate" dopo la 'sentenza Gurtel' che ieri ha condannato per corruzione il Partido Popular. Il segretario generale di Ciudadanos Josè Manuel Villegas ha detto che "la legislatura è finita" e chiede lo strumento delle elezioni anticipate."No a elezioni anticipate. Nessun membro del governo è indagato. Quando le inchieste colpirono i socialisti Sanchez non lasciò". Questa in sintesi la difesa del primo ministro spagnolo in una dichiarazione resa alla tv in diretta. "La Spagna ha bisogno di stabilità politica per rimanere nel percorso della forte ripresa economica. Per questo - dice Rajoy - continuerà il suo mandato di quattro anni. Il voto di sfiducia sarebbe un danno per la Spagna", ha concluso il primo ministro.Ciudadanos è cresciuto nei sondaggi, ottenendo voti dal partito di Rajoy e dai socialisti, grazie alla sua posizione ferma contro la spinta separatista della Catalogna. Secondo gli analisti, non ha ragione di sostenere una mozione di sfiducia che porterebbe a un governo alternativo orientato a sinistra.Mozione di sfiducia presentata dai socialisti di Pedro Sanchez per prendere il posto di Rajoy (questo prevede la legge in Spagna). Questa mozione per essere approvata ha bisogno del sostegno della maggioranza assoluta dei 176 deputati. Sanchez ha denunciato la "situazione istituzionale gravissima" e propone di formare un "governo del Psoe", con una "agenda sociale", che dovrà portare il paese a nuove elezioni.La Audiencia nacional, tribunale nazionale con sede a Madrid, ha inflitto in totale 351 anni di carcere per il 'caso Guertel', e fra i condannati ci sono ex responsabili del PP. Ventinove le persone condannate per corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici o riciclaggio di denaro: fra loro l'ex tesoriere del partito Luis Barcenas, condannato a 33 anni. Nell'ambito di questo caso, la giustizia spagnola ha svelato un sistema di versamenti di tangenti a deputati e responsabili del PP in cambio di assegnazioni di appalti pubblici fra il 1999 e il 2005, in diverse regioni.