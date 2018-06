Spagna, il cognato del re Urdangarin è in prigione

Inaki Urdangarin (ap)

Inaki Urdangarin, il cognato del re di Spagna Felipe VI condannato per corruzione, è entrato in prigione. Lo riferiscono fonti ufficiali. Urdangarin, coinvolto nello scandalo Noos, deve scontare una condanna a 5 anni e 10 mesi che gli è stata inflitta martedì in appello dal tribunale spagnolo di Palma di Majorca.L'ex campione di pallamano è sposato con l'Infanta Cristina, sorella del re. Lo scandalo 'Noos' era scoppiato nel 2011 quando il genero dell'allora re, Juan Carlos, era stato incriminato per aver deviato fondi pubblici per 6 milioni di euro attraverso l'omonima fondazione sportiva da lui diretta insieme al suo socio di allora, Diego Torres.