Spagna, nessuno può formare il governo. Si torna al voto

Il re spagnolo Felipe VI ha constatato che non ci sono forze politiche con il sostegno parlamentare sufficiente a formare il governo. Di conseguenza, dopo lo scioglimento delle camere lunedì 23, la Spagna andrà di nuovo al voto.La Spagna rischia dunque di tornare nuovamente alle urne, a pochi mesi dal voto del 28 aprile. Al termine di un giro di consultazioni con i quattro principali partiti, Re Felipe Vi ha emesso oggi un comunicato in cui si constata che "non esiste alcun candidato con gli appoggi necessari per ottenere la fiducia alla Camera dei deputati".In base all'articolo 99 della Costituzione vi erano due mesi di tempo per formare un nuovo governo dopo il fallimento del primo voto d'investitura, avvenuto il 23 luglio. Ormai rimane tempo solo fino alla mezzanotte del 23 settembre per dare fiducia ad un nuovo governo. Passata questa scadenza, le camere verranno sciolte e saranno convocate nuove elezioni."Il risultato" delle consultazioni tra il re Felipe VI e i partiti "è chiaro: non c'è alcuna maggioranza alla Camera dei deputati che possa garantire la formazione di un governo", la Spagna è"destinata" a tornare alle urne il 10 novembre per la quarta volta in quattro anni. Lo ha dichiarato il premier socialista uscente, Pedro Sanchez.