Spagna, Re Felipe incarica Sanchez della formazione del nuovo governo

di Tiziana Di Giovannandrea Re Felipe ha indicato Pedro Sanchez come candidato premier dopo le consultazioni degli ultimi 2 giorni. A seguito degli incontri con i leader di quasi tutti i partiti - Bildu e Erc hanno declinato l'invito - re Filippo VI si è riunito con il presidente della Camera, Meritxell Batet e ha comunicato la decisione di designare Sanchez sulla base dei risultati ottenuti dal partito socialista nelle elezioni del 28 aprile.I risultati delle urne lo scorso 28 aprile hanno consegnato al capo del governo socialista la maggioranza con 123 seggi ma mancano a Pedro Sanchez 53 seggi per la maggioranza assoluta e quindi ha comunque bisogno di formare una coalizione non avendo ottenuto abbastanza voti per poter governare senza sostegno.Infatti il 28 aprile scorso ildel premier uscente Sánchez ha conquistato 123 seggi, i66, i liberali di57, la sinistra radicalee i suoi alleati regionali 42, la destra radicale di24,15,7, il6,4,2 ciascuno, il, formazione regionalista di sinistra di Valencia, 1 ciascuno.Filippo VI "ha proposto Pedro Sanchez come candidato alla presidenza del governo", ha dichiarato il presidente della Camera dei Deputati, Mertixell Batet, dopo l'incontro tra Sanchez e il sovrano.Il Re di Spagna aveva iniziato il 5 giugno la prima serie di consultazioni per la formazione del nuovo governo.Senza i necessari seggi in Parlamento per formare una maggioranza, i conservatori del Partito popolare, i liberali di Ciudadanos e l'estrema destra di Vox hanno promesso di rendere la vita difficile al nuovo governo e saranno all'opposizione, qualora Sanchez trovi i necessari alleati, in un'aula molto frammentata, per dare il via al suo secondo mandato come primo ministro.