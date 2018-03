Rajoy si unisce "al dolore di tutti gli spagnoli" Spagna. Trovato morto bimbo scomparso, arrestata compagna padre Di Gabriel C., 8 anni, si erano perse le tracce - dallo scorso 27 febbraio - dopo che era uscito per andare a casa di un parente

Comparto con todos los españoles el dolor por la pérdida de Gabriel. Descanse en paz. MR#TodosSomosGabriel — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11. März 2018

Triste epilogo per la scomparsa del bimbo di 8 anni a Las Hortichuelas, che ha tenuto con il fiato sospeso l'intera Spagna: è stato ritrovato privo di vita. Il corpo del piccolo - che era scomparso lo scorso 27 febbraio - si trovava all'interno del bagagliaio dell'auto della compagna del padre nella regione di Almeria.Del bimbo, Gabriel C., si erano perse le tracce dopo che era uscito per andare a casa di un parente. Il premier Mariano Rajoy ha espresso su Twitter la sua partecipazione "al dolore di tutti gli spagnoli".