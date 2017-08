Lloret de Mar Spagna, uccisione italiano: discoteca chiusa per verifiche su sicurezza

Condividi

Resta chiusa in via provvisoria a Lloret de Mar, in Spagna, la discoteca Sant Trop in cui nella notte fra venerdì e sabato è stato aggredito e ucciso il 22enne italiano Niccolò Ciatti, perché le autorità stanno verificando se il locale rispettasse i requisiti di sicurezza.La polizia e il Comune di Lloret de Mar, secondo quanto riporta il giornale La Vanguardia, hanno fatto sapere che nel caso in cui venissero rilevate delle mancanze si potrebbero sanzionare i proprietari o la discoteca potrebbe essere chiusa. Nelle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza del locale, si vedono i tre assalitori, tre ceceni di 20, 24 e 26 anni, che aggrediscono il ragazzo italiano a calci e pugni prima di fuggire, ma non compare nessun membro del personale di sicurezza.I tre aggressori, di nazionalità russa e residenti in Francia, dove pare che avessero chiesto asilo politico, sono stati fermati poco dopo la fuga, ma due di loro sono stati scarcerati perché il giudice ha confermato la misura cautelare solo per uno dei tre."La famiglia chiede giustizia e come Comune opereremo perchè non si spengano i riflettori su Niccolò e venga fatta la dovuta luce sul caso. Così Sandro Fallani, sindaco di Scandicci (Firenze), cittadina toscana dove viveva Niccolò Ciatti. La veglia in ricordo del giovane si terrà domani sera, verso le 21, nella chiesa del quartiere Casellina, "a pochi metri dalla casa dove viveva Niccolò", dice Fallani. Non è ancora nota la data del funerale.Anche gli altri due ceceni già rimessi in libertà dovrebbero essere in carcere, ha detto il padre di Niccolò, Luigi Ciatti, in un'intervista al Tg3 Toscana. "Certo - ha detto Luigi Ciatti rispondendo alla domanda se anche gli altri due dovrebbero essere arrestati -, che abbiano le loro conseguenze per quello che hanno fatto. Perché evidentemente dalla polizia spagnola scappavano e non credo scappassero tanto per fare. Evidentemente, qualcosa avevano da nascondere"."Penso siano dei professionisti del male", ha detto il padre del giovane. "Non posso dire che queste persone siano così indifferenti - ha detto Luigi Ciatti riferendosi ai due che sono usciti dal carcere - perché erano loro che tenevano lontano i suoi amici dal cercare di aiutare Niccolò. E quindi non mi sembra che siano così brave persone o così bravi".