SPORT

2019/05/30 10:38

Luciano Spalletti non è più il tecnico nerazzurro Cambio di panchina all'Inter: lascia Spalletti, arriva Conte In una nota ufficiale FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della prima squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme

Spalletti e il caso Mauro Icardi: "Si sono già dette troppe cose, non ne parlerò più"

Spalletti e il caso Mauro Icardi: "Si sono già dette troppe cose, non ne parlerò più" Spalletti: voglio riportare l'Inter nella sua storia Condividi Luciano Spalletti non è più il tecnico dell'Inter. Lo annuncia il club nerazzurro con un comunicato ufficiale. Una decisione che non coglie di sorpresa l'ambiente, visto l'arrivo di Antonio Conte a Milano. L'allenatore pugliese subentrerà a Spalletti sulla panchina nerazzurra. Alle continue voci di queste settimane sull’approdo di Antonio Conte come nuovo allenatore dell’Inter mancava solo l’ufficialità dell’allontanamento di quello vecchio. Ufficialità che è arrivata stamane: Luciano Spalletti è stato esonerato dal ruolo di tecnico della società.



Ancora non è chiaro quale sarà il futuro del tecnico toscano, anche se l’ipotesi più probabile, come filtra da ambienti a lui vicini, sembra essere quella di un anno sabbatico. Questo il comunicato ufficiale del club: “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”.



L’annuncio ufficiale dell'ingaggio di Antonio Conte quale nuovo allenatore dell'Inter dovrebbe arrivare nella giornata di domani. I passaggi formali sono stati tutti fatti, compresa la firma di Conte su un contratto articolatissimo.

Condividi