Usa Sparatoria a un concerto rap in Connecticut: due morti e due feriti Gli agenti non hanno ancora rintracciato la persona che ha sparato

Due persone sono morte e due sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta un concerto rap di Meek Mill a Wallingford, in Connecticut. Lo riferiscono i media locali.

Intorno alle 23.15 ora locale, all'interno dell'Oakdale Theatre, qualcuno ha aperto il fuoco, lasciando a terra quattro persone. Due sono morte, mentre le altre due sono state portate in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita.



Al momento non sono chiare le circostanze in cui è avvenuta la sparatoria, ma in un video postato su Twitter si vede il rapper lasciare il palco poco prima degli spari e si sente la polizia invitare i presenti a stare giù. Gli agenti non hanno ancora rintracciato la persona che ha sparato.