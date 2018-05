Sparatoria a Liegi, il killer aveva già ucciso un uomo la sera prima

Benjamin Herman, l'uomo che ieri ha ucciso tre persone a Liegi, aveva già ucciso un uomo la sera prima della strage. Lo ha confermato il ministro dell'Interno belga Jan Jambon alla radio Bel Rtl. Il corpo dell'uomo, Michael Wilmet di 30 anni, era stato scoperto in un'abitazione di Marche-en-Famenne a 50 km da Liegi. La vittima, scrivono i media belgi, era un ex detenuto che Herman conosceva. Secondo la tv pubblica Rtbf, Wilmet sarebbe stato ucciso a colpi di martello e l'arma sarebbe poi stata ritrovata nell'auto di Herman a Liegi. Herman, il 36enne che ha ucciso due poliziotte a Liegi e un 22enne che si trovava a bordo di un'auto prima di essere colpito a morte dagli agenti intervenuti sul posto, era in contatto con la "rete di un reclutatore islamista". Lo ha riferito una fonte delle indagini sull'attacco che ha riportato il terrore in Belgio. L'uomo si era "radicalizzato in carcere", ed era in una lista di sospetti proprio per legami con ambienti estremisti. "La sua radicalizzazione - ha aggiunto la fonte - era avvenuta in carcere".