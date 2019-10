Dimesso e trasferito in carcere Stephan Meran Sparatoria Trieste. Gabrielli: "Non dimostrata correlazione con difetto fondina" Il tema degli approvvigionamenti "esiste comunque, perchè abbiamo finanziamenti schizofrenici e siamo perennemente in affanno" ha detto il capo della Polizia. Procura: "Serve perizia psichiatrica"

"Non c'è correlazione tra l'ipotetica inefficienza della fondina e l'episodio che ha visto la morte dei colleghi" della questura di Trieste. Il tema degli approvvigionamenti "esiste comunque, perchè abbiamo finanziamenti schizofrenici e siamo perennemente in affanno". Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, al programma 'L'aria che tira'."Ho passato 15 mesi a spiegare che la Polizia non è salviniana o della mia cara amica e collega Lamorgese - ha detto ancora Gabrielli - E' un'istituzione del Paese e se la lasciamo alriparo da queste etichettature facciamo un piacere al Paese"."Un plauso ai colleghi della questura Trieste. Abbiamo pagato un prezzo altissimo, ma la professionalità dei colleghi di Trieste ha impedito che la dimensione della tragedia fosse molto più ampia - ha concluso il Capo della Polizia - L'assassino aveva due pistole in mano e a 150 metri dalla questura c'è piazza dell'Unità d'Italia e se l'assassino l'avesse raggiunta avremmo pagato un prezzo più alto".E' stato intanto dimesso dall'ospedale di Cattinara e trasferito nella Casa circondariale di via Coroneo, Alejandro Stephan Meran, l'autore della sparatoria in questura a Trieste, dove venerdì sono stati uccisi gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Lo fa sapere una nota dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, sottolineando come ulteriori cure mediche l'uomo le riceverà in cella "come tutti gli altri detenuti che necessitano di assistenza sanitaria". Intanto si apprende che la Procura intende richiedere una perizia psichiatrica su Alejandro Augusto Stefan Meran.Per quanto riguarda Cristiano Resmini, il poliziotto ferito alla mano, "si trova ancora ricoverato presso il reparto di Ortopedia e risulta stazionario con regolare decorso post operatorio", conclude la nota."I drammi continui che funestano i Corpi di Polizia, i troppi morti e feriti fra gli operatori in divisa (dall'inizio dell'anno circa 4.000 solo nella Polizia di Stato), con numeri che quest'anno si sono impennati in maniera sconvolgente, sono frutto della schizofrenia di un sistema che non riesce a darsi un assetto chiaro, preciso e severo". Lo afferma Valter Mazzetti, segretario generale della Federazione Fsp Polizia dopo i fatti di Trieste."Tutti quei morti e quei feriti stanno sulla coscienza dei politici italiani, i cui messaggi di cordoglio aumentano all'inverosimile la rabbia di chi rischia la vita di continuo. Quei morti e feriti sono il frutto di paralizzanti e anacronistici clichè, che fanno comodo a una politica che preferisce lasciarci nella palude dell'insicurezza, che schiacciano gli operatori sotto al peso di insostenibili quanto assurdi giudizi, e che i colleghi non riescono a superare né a vivere con il dovuto distacco perché mancano parametri certi e indiscutibili entro cui operare. Il poliziotto passa in un momento dall'essere fascista e violento all'essere un incompetente pusillanime. Si oscilla indiscriminatamente e pericolosamente da una parte all'altra solo perché non c'è una visione univoca di come debbano andare le cose, perché manca un sistema complessivamente finalizzato garantire la sicurezza di tutti, cittadini e operatori, perché si preferisce scaricare sulle spalle degli operatori valutazioni e decisioni che, a monte, devono essere stabilite da chi ha davvero la responsabilità di farlo, ed è pagato per questo, ma se ne frega.La sicurezza, poi, è un investimento indispensabile, ma ha un costo e non è più consentito tergiversare. Gli appartenenti alle Forze dell'ordine di questo Paese sono fra i migliori al mondo, ma per meriti del tutto personali e uno spirito di sacrificio sconosciuto ai più". E conclude: "Ora basta. A fronte di questa pochezza, di questa gigantesca falla nel sistema politico, noi siamo pronti a scendere in piazza per raccogliere il sostegno dei cittadini a un'iniziativa che abbia davvero la sicurezza come reale obiettivo".Due fiaccolate stasera per ricordare Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i poliziotti uccisi nella sparatoria dei giorni scorsi nella questura di Trieste. Il Siulp di Roma e Lazio, con la adesione della Fns Cisl, ha organizzato una fiaccolata senza bandiere alle 18.30 davanti alla Questura di Roma."Celebriamo la memoria di queste vite sacrificate per la lotta al criminalità come in un tempio dove il dolore ritorna col suo appuntamento tragico - sottolinea il Siulp - Quello che conta oggi è che quel sacrificio unisca tutti e rafforzi il senso di appartenenza alla polizia di Stato di ognuno indistintamente, in questa missione continua contro ogni forma di illegalità, e che quelle morti si imprimano nella coscienza civile finché non saranno sconfitte le espressioni cruente e barbariche della criminalità, che ci hanno toltoPierluigi e Matteo".L'altra fiaccolata si svolgerà alle 19 a Velletri, cittadina di origine di Demenego, ed è organizzata dall'Associazione Ovp (Officine di valori e progetti) e dal Sap Lazio (Sindacato autonomo di polizia). Una fiaccolata ecologica (le torce saranno quelle degli smartphone) - spiegano in una nota - con partenza da piazza Mazzini, in memoria dei "due eroi poliziotti assassinati a Trieste". Sono invitate tutte le associazioni e i cittadini che potranno partecipare senza bandiere o simboli, portando con sé solo il proprio cellulare e "l'amore e il rispetto per le forze dell'ordine".