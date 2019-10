Trieste, in un video le immagini della sparatoria. Il questore: "Fasi drammatiche" Le telecamere sono state sequestrate e sono al vaglio degli inquirenti. Pm: "Il killer agì con lucida aggressività, altri 8 agenti hanno rischiato la morte". Non ci sono riscontri oggettivi su una possibile malattia psichiatrica. L'agente ferito - dopo essere stato operato alla mano - si trova in buone condizioni. Stazionarie le condizioni dell'autore del duplice omicidio

Ci sono le immagini della sparatoria avvenuta in Questura a Trieste. Le telecamere nell'atrio e quelle all'esterno del palazzo, sequestrate dall'autorità giudiziaria, avrebbero ripreso una parte della sparatoria, ovvero il conflitto a fuoco col personale di guardia e il tentativo di fuga di Alejandro Stephan Meran, subito dopo l'omicidio due poliziotti.Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza interne ed esterne alla Questura, ha spiegato il questore Giuseppe Petronzi, "dicono che ci sono state fasi estremamente concitate e allo stesso tempo drammatiche. E hanno testimoniato anche la capacità di risposta dell'apparato che è riuscito a fermare la persona immediatamente, scongiurando che potesse fare danni peggiori".Il bilancio della tragedia poteva "essere più tragico" e Alejandro Stephan Meran poteva fare una strage, "è un dato di fatto" ha detto ancora Petronzi, "Aveva delle armi, all'interno della Questura. Fortunatamente e tragicamente c'eravamo solo noi poliziotti, fortunatamente non erano esposte altre persone. La potenzialità era tale che il bilancio sarebbe potuto essere più tragico".

"Grandi uomini, grandi poliziotti, sono pronto a chiedere l'encomio come faccio per tutti i ragazzi che quotidianamente e soprattutto nel silenzio, servono questa città" ha detto infine Petronzi, riferendosi all'azione compiuta una settimana fa da Rotta e Demenego, conclusasi con il salvataggio di un quindicenne che voleva suicidarsi. "Avevano senso del dovere, dedizione, capacità professionale".



Pm: "Il killer agì con lucida aggressività. Altri 8 agenti hanno rischiato morte"

Augusto Stephan Meran ha mostrato "lucidità" nella "manovra aggressiva" con cui prima ha ucciso i due agenti della questura di Trieste, ne ha ferito alla mano un terzo e poi, sempre sparando ad altezza d'uomo, "come si evince dai filmati tratti dalla sicurezza interna della questura" ha tentato l'omicidio "di almeno altri 8 agenti", tra cui tre addetti alla vigilanza degli uffici di via Tor Bandena, quattro agenti in forza alla Squadra mobile che erano nell'auto fuori è sono intervenuti per bloccarlo e di un altro poliziotto intervenuto dopo gli spari.



E' quanto emerge nel decreto di fermo firmato dal pm Federica Riolino che, sostenendo la presenza di "gravi indizi" di colpevolezza, ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida della misura cautelare.



​Agente ferito in buone condizioni

L'agente rimasto ferito nella folle sparatoria nell'atrio della Questura è stato invece operato ieri sera alla mano sinistra ed è ricoverato nel reparto di Ortopedia; le sue condizioni di salute sono buone. Lo dice il bollettino medico diramato dall'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste.



Condizioni stabili per autore duplice omicidio

Le condizioni mediche di Alejandro Augusto Stephan Meran, l'uomo che venerdì sera ha ucciso i due agenti di polizia sono stazionarie e non è in pericolo di vita. Meran, piantonato notte e giorno dalle forze dell'ordine, è ricoverato presso la Medicina d'Urgenza dell'ospedale di Cattinara-Trieste in terapia farmacologica.

"Rapidi e compatti, così lo abbiamo fermato"

Raggiunti improvvisamente da una raffica di proiettili e, subito dopo, impegnati in un conflitto a fuoco che ha scongiurato la strage. Rapidi, freddi e compatti. Anche se i colpi, sparati da Meran, che aveva già ucciso due agenti, "ci hanno colti di sorpresa: abbiamo rischiato di morire, ci sparava contro ma con la rapidità abbiamo avuto la meglio". E' il racconto di uno dei tre agenti della Squadra Mobile di Trieste, che hanno fermato davanti alla Questura la fuga dell'uomo che, pistole alla mano, stava tentando una disperata fuga dopo avere ammazzato Pierluigi Rotta e Matteo Demenego.

L'agente ha ricordato l'ultima fase della vicenda, quando Meran - impugnando le due pistole sottratte agli agenti Rotta e Demenego - dopo i due omicidi ha tentato la fuga fuori dall'edificio esplodendo i colpi contro chiunque incrociasse. E dopo aver cercato di aprire una volante parcheggiata vicino all'ingresso, l'uomo aveva cominciato a sparare proprio contro l'auto della Mobile appena arrivata. "Stavamo rientrando verso il parcheggio della Questura quando ci siamo ritrovati in mezzo agli spari - racconta il poliziotto - . Eravamo in tre, siamo stati colti di sorpresa e abbiamo rischiato di essere colpiti: qualcuno aveva aperto il fuoco contro di noi. Non avevamo avuto il tempo di coordinarci con nessun altro ma sapevamo che dovevamo agire subito e fermare quella persona". E l'azione degli agenti è stata rapida e lucida. "Ci siamo messi in sicurezza dietro la macchina e abbiamo aperto le portiere dell'auto, c'è stato poi il conflitto a fuoco e un proiettile ha raggiunto la vettura - prosegue - . Per bloccare l'uomo ci sono voluti diversi secondi: l'aggressore è stato colpito alla gamba ed è finito a terra urlando. Credo che l'intera vicenda sia durata poco più di un minuto".

Precedentemente, Meran aveva tentato di salire ai piani superiori ma - costretto a desistere - aveva sparato alcuni colpi cercando di uscire poi dall'edificio con le due armi in pugno. Il primo conflitto lo aveva ingaggiato nell'atrio adiacente, esplodendo i colpi di pistola contro il personale al corpo di guardia, dove aveva anche ferito alla mano sinistra un agente. Poi il tentativo di scappare in macchina, l'arrivo dei tre uomini della Squadra Mobile e la fine della fuga, con Meran a terra colpito all'inguine. "E' successo di tutto mentre noi sentivamo tutti quegli spari eravamo negli uffici e non riuscivamo a spiegarci cosa stesse succedendo", hanno riferito altri agenti.



Prosegue l'omaggio dei cittadini

Dopo la fiaccolata di ieri sera, con migliaia di triestini in piazza per rendere omaggio Matteo Domenego e Pierluigi Rotta, le manifestazioni di vicinanza e cordoglio per la morte dei due agenti uccisi due giorni fa a Trieste prosegue questa mattina nella Questura della città giuliana. Un via vai ininterrotto di uomini e donne sin da stamattina presto: molte famiglie con bambini, che arrivano in silenzio per deporre davanti della Questura fiori, spesso accompagnati da coccarde tricolore, messaggi di cordoglio e affetto. Poi entrano per un momento di raccoglimento all'interno della Questura, dove sotto la grande targa in marmo dedicata ai "Caduti nell'adempimento del dovere" ci sono le foto dei due agenti e le corone di fiori istituzionali.



Sulla scalinata d'ingresso sono ancora accesi i lumini accesi ieri durante la messa celebrata dall'arcivescovo di Trieste in memoria degli agenti. Tanti i messaggi e i disegni realizzati dai bambini lasciati all'ingresso: "Siete i nostri eroi, i protettori dell'Italia", "Grazie ragazzi per aver servito il nostro Paese, Trieste è con voi".