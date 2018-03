Stati Uniti ​Sparatoria in Michigan, ci sarebbero due morti. Un uomo in fuga "armato e pericoloso"

BREAKING: CMU shooting update: Michigan State Police confirm to me that two are dead in shooting in dorm room. @freep — David Jesse (@reporterdavidj) 2 marzo 2018

UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911. — City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) 2 marzo 2018

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911. — Central Michigan U. (@CMUniversity) 2 marzo 2018

Secondo l'account twitter della città di Mount Pleasant, l'autore della sparatoria udita alla Central Michigan University è un 19enne nero considerato armato e pericoloso. L'uomo è ancora in fuga.Sarebbero due le persone colpite da un'arma da fuoco nel campus della Central Michigan University.L'edizione online del Detroit Free Press scrive che ci sarebbero due morti. La notizia è stata confermata alla stampa dalla polizia di stato del Michigan.Il college, dal proprio profilo Twitter, invita a mettersi al riparo e a contattare il 911 in caso di necessità.