Indagini dei carabinieri Spari a Palermo: 3 feriti, anche padre e figlio

Spari a Palermo 3 feriti indagini CC (Ansa/Petyx)

Condividi

Tre persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco a Palermo, tra via Danisinni e via Regina Bianca nel quartiere della Zisa. I feriti (tutti in modo lieve) sono Giuseppe Giordano, di 58 anni, il figlio Gianluca di 27 e una sua coetanea, Maria Debora Naimo.La donna è stata ferita all'altezza del ginocchio, il giovane al braccio e alla gamba e l'uomo all'addome. Tutti e tre sono stati condotti all'ospedale Civico, dove i medici li stanno sottoponendo ad alcuni accertamenti, ma nessuno dei tre versa in pericolo di vita.Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire dinamica e movente della sparatoria. Non è chiaro, infatti, se a fare fuoco sia stata una quarta persona riuscita a fuggire o se la tragedia sia avvenuta al culmine di una lite familiare. A terra gli investigatori dell'Arma hanno trovato sei bossoli.