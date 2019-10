Genga-Ancona Speleologo bloccato nelle Grotte di Frasassi, soccorsi avanti tutta la notte Lo speleologo è in profondità dopo aver perso l'equilibrio mentre si trovava nella Grotta del Vento dedicata ai soli speleologi

di Tiziana Di Giovannandrea Proseguiranno nella notte le attività di salvataggio dello speleologo rimasto bloccato all'interno dell'area delle Grotte di Frasassi nelle Marche.Le condizioni di salute dell'uomo, M.C. residente nell'Anconetano e che ha 65 anni, sono ritenute stabili: potrebbe avere delle fratture alle gambe, in particolare ad una caviglia.Oltre 30 volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, sono al lavoro coadiuvati delle delegazioni soccorso speleologico Marche, dell'Abruzzo e dell'Umbria, oltre ai Carabinieri della stazione di Genga.L'uomo deve trascorrere tutta la notte in barella all'interno della Grotta del Vento-Fiume a Frasassi di Genga (Ancona) dove è precipitato dopo essere scivolato per una ventina di metri.Lo speleologo avrebbe perso l'equilibrio mentre, in mattinata, insieme ad altri tre amici stava effettuando una discesa nella Grotta del complesso ipogeo, spazio dedicato esclusivamente da coloro che sono particolarmente abili e pratici ad infilarsi negli stretti cuniculi delle cavità.A dare l'allarme, verso le 14, un compagno del ferito che ha raggiunto l'uscita della Grotta. Gli altri due, invece, sono rimasti con l'amico infortunato. della stazione di Genga. A coordinarli la 11/a zona della Delegazione delle Marche che con la prima squadra inviata ha raggiunto intorno alle 20,00 il ferito.I soccorsi proseguiranno per tutta la notte perché varie squadre di volontari devono preparare ed attrezzare la parte di Grotta, da dove si trova il ferito all'uscita, per oltre due chilometri. E' necessario posizionare le corde utili per far passare nella massima sicurezza la barella con il ferito che è rimasto sempre cosciente e lucido. Nelle prossime ore, saranno portati in superficie, i due compagni.