Genga-Ancona Speleologo bloccato nelle Grotte di Frasassi, Soccorso Alpino sul posto Lo speleologo è in profondità dopo un incidente avvenuto nella Grotta del Vento

#Marche, Grotte di #Frasassi: il #SoccorsoAlpino e Speleologico sta intervenendo per estrarre uno speleologo ferito, nella Grotta del Vento. Le condizioni dell'uomo non gli consentono di uscire autonomamente. Seguono aggiornamenti — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) October 27, 2019

di Tiziana Di Giovannandrea Alle Grotte di Frasassi, nel comune di Genga in provincia di Ancona, il Soccorso Alpino e Speleologico sta intervenendo in aiutare uno speleologo bloccato in profondità, dopo un incidente che non gli consente di uscire autonomamente dalla grotta. Lo ha reso noto il Cnsas su Twitter.