Incidente assurdo Sperlonga, 13enne risucchiata da bocchetta aspirazione annega nella piscina di un hotel La ragazzina è morta alle 4 del mattino al policlinico Gemelli dove era stata ricoverata d'urgenza

Condividi

Non ce l'ha fatta la ragazzina della provincia di Frosinone che ieri a Sperlonga era stata risucchiata da una delle bocchette di aspirazione della piscina nella quale stava facendo il bagno.La 13enne, di Morolo, è morta al Gemelli dove era stata trasportata con urgenza dopo le manovre di rianimazione effettuate sul luogo dell'incidente, l'hotel dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Era stata riportata in superficie in arresto cardiaco da alcuni clienti dell'hotel.La ragazzina è deceduta alle 4 di questa mattina. Al vaglio dei carabinieri della stazione di Sperlonga la dinamica dell'accaduto. L'impianto è stato sequestrato.