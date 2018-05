Il nuovo Esecutivo Governo. Spiegel On line: "Mattarella, l'uomo che non si piega" Il Presidente della Repubblica viene definito come 'silenzioso ma coerente'

di Tiziana Di Giovannandrea "L'uomo che non si piega". Nell'edizione On line dello Spiegel viene presentato in questo modo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Piuttosto che consegnare le redini del potere ai populisti anti-Ue, il presidente italiano ha aperto la strada ad elezioni anticipate", scrive il giornale On line, nel nuovo articolo che segue quello sugli italiani: "Gli scrocconi di Roma" che ha destato dure reazioni anche dell'ambasciatore italiano a Berlino, Pietro Benassi.Mattarella è descritto come una "figura tranquilla ma anche determinata". "Ora -commenta Spiegel- nel suo ruolo di guardiano della Costituzione, è diventato il politico più popolare d'Italia". Dallo stile "sempre silenzioso ma sempre coerente nelle sue scelte politiche".Mattarella ha compiuto "un passo coraggioso" nello scegliere per un governo di transizione, perché "l'alleanza di governo tra populisti ora fallita ha una chiara maggioranza in Parlamento ed è stata eletta democraticamente", dunque la mossa del Capo dello Stat ha generato accuse da parte dei leader della Lega e del M5S "di attaccio alla democrazia"."Davanti alle dichiarazioni anti europeiste -continua Spiegel On line- alle minacce di uscire dall'euro, di fronte all'impossibilità di rinegoziare le regole di Bruxelles, non rimaneva agli occhi di Mattarella altra scelta".