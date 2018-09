I partenopei passano all'Olimpico (1-3) e agganciano la Juventus in vetta Doppio Insigne trascina il Napoli a Torino Dominio della squadra di Ancelotti che va a segno anche con Verdi. Di Belotti (rigore) la rete della bandiera granata

Il Napoli infligge al Torino la seconda sconfitta stagionale. I partenopei, trascinati da un super Insigne, espugnano l’Olimpico Grande Torino (1-3) e, in attesa del posticipo di stasera tra Frosinone e Juventus, agganciano i bianconeri al comando della classifica.Mazzarri si affida al consueto 3-5-2, mentre Ancelotti passa dal 4-3-3 al 4-4-2 con Mertens in attacco preferito a Milik come partner di Insigne. Alla prima azione, partenopei subito in rete: cross di Luperto, rinvio maldestro di Moretti che colpisce in pieno N’Koulou, diventando così un perfetto assist per Insigne che fulmina Sirigu (4’). Granata in bambola: Izzo salva in angolo su Verdi, lanciato da Mertens. Ma al 20’ l’ex bolognese, sempre su assist di Mertens, non perdona e raddoppia. Il Torino prova a reagire, ma Belotti e Zaza non trovano varchi nella difesa avversaria. L’unico pericolo lo procura Ospina che tenta un dribbling rischioso su Zaza, ma l’attaccante fortunatamente per il portiere commette fallo.Ad inizio ripresa un rigore calciato da Belotti (fallo di Luperto su Berenguer) riapre la partita (51’). Ma è un fuoco di paglia, in quanto i partenopei otto minuti dopo ristabiliscono le distanze ancora con Insigne, lesto a ribattere in rete un pallone calciato da Callejon che aveva colpito il palo. A questo punto la gara cala d’intensità, anche perché si susseguono i cambi. Il Napoli controlla agevolmente la sterile supremazia dei granata e si porta a casa tre punti d’oro, in attesa del turno infrasettimanale casalingo contro il Parma. Per il Torino, invece una sconfitta che deve far riflettere: urge una inversione di tendenza a cominciare dalla trasferta di mercoledì a Bergamo.